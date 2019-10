Serenay Sarıkaya dekolteli fotoğrafıyla mest etti

08.10.2019 17:47

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni imajı vedekolteli fotoğrafıyla takipçileri tarafından çok beğenildi. Instagram hesabından paylaşım yapan Serenay Sarıkaya fotoğrafa İngilizce olarak, "Her şey siyah Her şey mavi." ifadelerini kullandı. Sarıkaya'nın fotoğrafı on dakika içerisinde on binlerce beğeni aldı.

SESİYLE HAYRAN BIRAKMIŞTI

İnternet üzerinden yayın yapan bir talk showa katılan Serenay Sarıkaya sesinin güzelliğiyle ağızları açık bırakmıştı. Güzel oyuncunun takipçileri yorumlarıyla Serenay Sarıkaya'nın sesinin güzelliğine vurgu yapmıştı. Sarıkaya'nın bir takipçisi konuyla ilgili, "İpek gibi sesin var. Dinlerken hayran kaldım." ifadelerini kullanmıştı.