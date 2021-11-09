Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına fena patladı: Adaletsizler! - Haberler Spor
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Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına fena patladı: Adaletsizler!

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Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına fena patladı: Adaletsizler!

Konyaspor'un formda futbolcusu Serdar Gürler, A Milli Takım aday kadrosuna alınmadığı için sosyal medyada sitem dolu bir açıklama yaptı. Serdar, "Barış kardeşim sen üstüne alma, sözüm adaletsizlere" dedi.

İttifak Holding Konyasporlu Serdar Gürler, A Milli Takım'a davet edilmediği için tepki gösterdi.

Gürler, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın kadroya dahil edilmesinden sonra Sarı-Kırmızılı futbolcunun fotoğrafını paylaşıp üzerine not düştü.

İşte Serdar Gürler'in sözleri:

"SANA SAYGIM SONSUZ"

"Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala."

Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına fena patladı: Adaletsizler!

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