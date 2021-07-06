Serdar Dursun: "Yedekte oturmak için gelmedim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma yedek kulübesinde oturmak için gelmediğini ifade ederken, herkesin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma yedek kulübesinde oturmak için gelmediğini ifade ederken, herkesin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olması gerektiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başlayıp iyi bitirmek istediklerini dile getiren Serdar, "Rekabete hazırım, Fenerbahçe'de oynuyorsan iyi oyuncularla oynuyorsun. Ben buraya oynamak için geldim, yedekte oturmak için gelmedim. Formanın mücadelesini vereceğim. Kim gelirse gelsin fark etmiyor. Herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

"Her maç 11 başlamak istiyorum"

Fenerbahçeli olduğunu ve daha önce birçok maça geldiğini dile getiren 29 yaşındaki golcü, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'de oynarsan taraftarların gol beklentisi normal. Takımı şampiyonluğa götürecek goller atman lazım. Ben de mücadele edeceğim ve çabalayacağım. Gollerimle takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum. Ocak ayından beri kontratsız oyuncuydum. Çok fazla teklif geldi. Bundesliga, La Liga ve Serie A ile Türkiye'den teklifler aldım. Türkiye'den tekliflere pek sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca fikirler değişiyor. Buradan Ali Koç ve Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum. Bana inandılar ve saygı duydular. Gol olarak bir rakam vermek doğru değil. Her maç 11 başlamak istiyorum ve gol atmak istiyorum ama bir rakam vermek doğru değil."

"Herkesin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olması lazım"

Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye gelen herkesin kulübün büyüklüğünün farkında olması gerektiğini ifade etti. Teknik Direktör Vitor Pereira'ya karşı daha önce oynadığını ve gol attığını anlatan Serdar, "Hocayla ilgili ilk izlenimim konuşmasının beni çok etkilemesiydi. Herkesin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olması lazım. Bu camiada her zaman kazanman lazım. Takım beni çok iyi karşıladı, çok iyi oyuncular ve karakterler var. Herkes forma savaşında elinden gelenin en iyisini yapıyor ve kendisini hocaya kanıtlamak istiyor. Hoca çok profesyonelce antrenman yaptırıyor" dedi.

"Kendimi ispatlarsam milli takım kadrosunda olabilirim"

Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisini Avrupa Şampiyonası'na götürmemesine ilişkin bir soru üzerine, "Saygı duymak lazım. Hoca ne derse o. Benim tek yapacağım sahada çalışmak ve kendimi göstermek. Kendimi ispatlarsam önümüzdeki dönemde milli takım kadrosunda olabileceğimi düşünüyorum" cevabını verdi.

"Mesut adı geçince akla asist gelir"

Almanya liginin Türkiye'den disiplin, taktik ve fizik açıdan farklı olduğunu aktaran Serdar, Mesut Özil ile ilgili, "Mesut Almanya'da kendini kanıtlamış tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Mesut'un adı geçince akıllara direkt asist gelir. Bencil bir oyuncu değil. Bazı oyuncuların göremediği yerleri görüyor. Forvet olarak kim oynarsa oynasın onunla daha fazla pozisyona girecek" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı