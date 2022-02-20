Penaltıyı neden Arda Güler'e bırakmadı? Serdar Dursun tek cümleyle olaya açıklık getirdi
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Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında penaltıdan gollerini atan Serdar Dursun maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tribünlerin ilk penaltıyı Arda'nın kullanması yönünde tezahürat yapmasına karşın penaltıyı kendisi kullanan Serdar Dursun, "Sahada ağabeylik yoktur. Arda da çok sakindir. İyi vurur yani. Penaltıda ilk ben yazıldığım için ben kullandım." dedi.
Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 hafta sonra üst üste 2 maç kazandı. Sarı-lacivertlilere penaltı golleriyle galibiyeti getiren gecenin yıldızı Serdar Dursun karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Serdar Dursun'un açıklamaları şöyle:
"Çok şükür. Mutluyuz. 3 puanı aldık. Sağlığım iyi. Talihsiz bir sakatlık yaşadık ama ucuz atlattık. Allah korudu. Küçük bir ameliyat geçirdim. Maskeyle oynayabilirsin dediler. Çabaladım, dua ettim, geri döndüm.
3 puan için çıktık. 1-2 galibiyetle her şey tersine dönecek diyorduk. Çok konuştuk, artık icraate geldi. Son 2 maçı kazandık. Artık maç maç bakacağız.
Geçen seneler böyle penaltılar kullandım. Türkiye'de ilk defa kullandım. Çok çalışırım, çok video izlerim. Her gün antrenmanlardan sonra çalışırım. Kaleciye bakarak penaltıyı kullanıyorum. İyi ki gol oldu.
Arda'yı ve Çaça'yı kutluyorum. Mükemmel oynadılar. Dünden beri çok konuştuk. Sakin olun, yardım edeceğiz, takım olarak oynayacağız dedik. İnşallah daha çok fırsat bulacak. Sahada ağabeylik yoktur. Arda da çok sakindir. İyi vurur yani. Penaltıda ilk ben yazıldığım için ben kullandım."