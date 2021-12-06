Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor karşısında sonradan oyuna girerek 3 gol atan Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarlara Semih Şentürk'ü hatırlattı. Eski milli futbolcuya, oyuna sonradan dahil olup attığı gollerden sonra "Nöbetçi golcü" lakabı takılmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Serdar Dursun'un performansının Semih Şentürk'ü hatırlattığını belirtti ve milli futbolcuya yeni nöbetçi golcü yakıştırmasında bulundu.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada sonradan oyuna girip hat-trick yapan Serdar Dursun sarı-lacivertli taraftarları mest etti.
"NÖBETÇİ GOLCÜ"
Serdar Dursun'u Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından "Nöbetçi golcü" lakaplı Semih Şentürk'e benzeten sarı-lacivertli taraftarlar, milli yıldızdan övgüyle bahsettikleri binlerce paylaşım yaptı. Gösterilen yoğun ilginin sonucu olarak Serdar Dursun'un adı uzun süre sosyal medya gündeminin zirvesinden düşmedi.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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