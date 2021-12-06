Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi - Haberler Spor
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Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor karşısında sonradan oyuna girerek 3 gol atan Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarlara Semih Şentürk'ü hatırlattı. Eski milli futbolcuya, oyuna sonradan dahil olup attığı gollerden sonra "Nöbetçi golcü" lakabı takılmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Serdar Dursun'un performansının Semih Şentürk'ü hatırlattığını belirtti ve milli futbolcuya yeni nöbetçi golcü yakıştırmasında bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada sonradan oyuna girip hat-trick yapan Serdar Dursun sarı-lacivertli taraftarları mest etti.

Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldiSemih Şentürk

"NÖBETÇİ GOLCÜ"

Serdar Dursun'u Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından "Nöbetçi golcü" lakaplı Semih Şentürk'e benzeten sarı-lacivertli taraftarlar, milli yıldızdan övgüyle bahsettikleri binlerce paylaşım yaptı. Gösterilen yoğun ilginin sonucu olarak Serdar Dursun'un adı uzun süre sosyal medya gündeminin zirvesinden düşmedi.

Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

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