Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada sonradan oyuna girip hat-trick yapan Serdar Dursun sarı-lacivertli taraftarları mest etti.

Semih Şentürk

Serdar Dursun'u Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından "Nöbetçi golcü" lakaplı Semih Şentürk'e benzeten sarı-lacivertli taraftarlar, milli yıldızdan övgüyle bahsettikleri binlerce paylaşım yaptı. Gösterilen yoğun ilginin sonucu olarak Serdar Dursun'un adı uzun süre sosyal medya gündeminin zirvesinden düşmedi.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?