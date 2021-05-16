Serdar Dursun'dan gol şov
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Serdar Dursun'dan gol şov

Serdar Dursun'dan gol şov
Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR - Haberler | Spor

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, bugün Heidenheim ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı.

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, bugün Heidenheim ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı. 

Ligin 33'üncü hafta maçında Heidenheim'ı konuk eden Darmstadt 98 sahadan 5-1 kazanırken Serdar Dursun 4 gol atarak maçın yıldızı oldu. 29 yaşındaki golcü oyuncu 40, 54, 59 ve 83'üncü dakikalarda gol sevinci yaşarken Darmstadt'ın diğer golünü ise 18'inci dakikada Nicolai Rapp kaydetti.  Serdar Dursun bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 da asist yaptı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR

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