Serdar Denktaş DP ile tüm bağlarını kopardı
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Serdar Denktaş DP ile tüm bağlarını kopardı

14.10.2020 19:58 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:02
Serdar Denktaş DP ile tüm bağlarını kopardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Serdar Denktaş 28 yıl emek harcadığı Demokrat Parti (DP) ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Serdar Denktaş 28 yıl emek harcadığı Demokrat Parti (DP) ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz 11 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılan Serdar Denktaş, 28 yıl emek harcadığı ve 21 yıl Genel Başkanlığını yürüttüğü Demokrat Parti (DP) ile olan bağını dün akşam katıldığı MYK toplantısında tamamen koparma kararı aldığını duyurdu.

Denktaş bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararını kamuoyuna duyurarak, "28 yıl içinde emek harcadığım, 21 yıl Genel Başkanlığını yürüttüğüm Demokrat Parti ile olan bağımı dün akşam katıldığım MYK toplantısında tamamen koparma kararı aldığımı Kurul üyelerine duyurmuştum. Ben seçim boyunca 'irademize sahip çıkalım' çağırısı yaparken yıllarca başkanlığını yaptığım partim kendi onuruna sahip çıkamıyorsa bana düşen görev kendi onuruma sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Denktaş, "İkinci tura kalan iki aday, ilk turda rakiplerimdi ve her ikisini de eleştirmiştim. Ben kendi düşüncelerimi halkımıza anlatmaya çalışırken çeşitli suçlamalarla da yüz yüze kaldım. Bugün geldiğimiz ortamda kendi özgür irademle oyumu iki adaydan birine kullanmak için sandığa gideceğim. Kimsenin iradesine yön verme gibi bir uğraş içerisinde olmayacağım. Seçilecek aday kim olursa olsun makamda olduğu sürece o makama saygılı olmaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 20:07:24. #1.15#
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