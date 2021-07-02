Serdar Aziz'in Adana Demirspor'a transfer olmasına eşi izin vermedi
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Serdar Aziz'in Adana Demirspor'a transfer olmasına eşi izin vermedi

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'dan cazip teklif alan Serdar Aziz, eşine takıldı. Tuğçe Aziz'in Adana'ya gitmek istememesi sebebiyle bu transfer gerçekleşmedi. 30 yaşındaki stopere Süper Lig'in bir diğer yeni ekibi Giresunspor'un da talip olduğu belirtildi.

Younes Belhanda transferinde mutlu sona ulaşan Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i de kadrosuna katmak istiyor ancak beklemediği bir pürüzle karşılaştı. Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'e talip olsa da transfer Serdar'ın eşine takıldı.

Serdar Aziz'in Adana Demirspor'a transfer olmasına eşi izin vermedi

İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Serdar Aziz'in eşinin İstanbul'dan ayrılmak istememesi ve Adana'ya gitmeye sıcak bakmaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

Serdar Aziz'in Adana Demirspor'a transfer olmasına eşi izin vermedi

GİRESUNSPOR DA PEŞİNDE

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor da Serdar Aziz için nabız yokluyor. F.Bahçe ile bir yıl daha mukavelesi olan 30 yaşındaki stoperin ayrılma ihtimali şimdilik zor gözüküyor.

Serdar Aziz'in Adana Demirspor'a transfer olmasına eşi izin vermedi
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Serdar Aziz'in Adana Demirspor'a transfer olmasına eşi izin vermedi - Haberler Spor
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