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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9770 liradan, avro 8,2090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
04.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:05

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9770 liradan, avro 8,2090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9770 liradan satılıyor. 8,2080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2090 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9810 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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