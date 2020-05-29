Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8190 liradan, avro 7,5700 liradan güne başladı.
29.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:59
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8190 liradan, avro 7,5700 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8170 liradan alınan dolar, 6,8190 liradan satılıyor. 7,5680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5700 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8180 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5300 lira olmuştu.
Kaynak: AA