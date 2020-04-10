Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,6980 liradan, avro 7,3320 liradan güne başladı.
10.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,6980 liradan, avro 7,3320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,6960 liradan alınan dolar, 6,6980 liradan satılıyor. 7,3300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6650 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2830 lira olmuştu.
Kaynak: AA