Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 488,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,80 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 241 liradan, 446 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450 liradan, 3 bin 147 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 167 liradan, bin 574 liradan alınan Yarım Ziynet bin 584 liradan ve 787 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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