Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:05
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 470,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,30 liradan, 3 bin 98 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 119 liradan, 428,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432,70 liradan, 3 bin 27 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 47 liradan, bin 514 liradan alınan Yarım Ziynet bin 524 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
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