Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 461,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462 liradan, 3 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 64 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 974 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 994 liradan, bin 487 liradan alınan Yarım Ziynet bin 497 liradan ve 744 liradan alınan Çeyrek Ziynet 749 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA