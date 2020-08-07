Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 470,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471 liradan, 3 bin 103 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 124 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan,3 bin 32 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 52 liradan, bin 516 liradan alınan Yarım Ziynet bin 526 liradan ve 758 liradan alınan Çeyrek Ziynet 763 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA