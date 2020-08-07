Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471 lira oldu.
07.08.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:41
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 470,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471 liradan, 3 bin 103 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 124 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan,3 bin 32 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 52 liradan, bin 516 liradan alınan Yarım Ziynet bin 526 liradan ve 758 liradan alınan Çeyrek Ziynet 763 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA