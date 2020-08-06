Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 484,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,70 liradan, 3 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 214 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 120 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 140 liradan, bin 560 liradan alınan Yarım Ziynet bin 570 liradan ve 780 liradan alınan Çeyrek Ziynet 785 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA