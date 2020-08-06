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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
06.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:33

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 484,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,70 liradan, 3 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 214 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 120 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 140 liradan, bin 560 liradan alınan Yarım Ziynet bin 570 liradan ve 780 liradan alınan Çeyrek Ziynet 785 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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