Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 477,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,70 liradan, 3 bin 147 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 168 liradan, 435,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439,50 liradan, 3 bin 75 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 95 liradan, bin 538 liradan alınan Yarım Ziynet bin 548 liradan ve 769 liradan alınan Çeyrek Ziynet 774 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA