Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 459,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,90 liradan, 3 bin 30 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 51 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424 liradan, 2 bin 961 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 981 liradan, bin 480 liradan alınan Yarım Ziynet bin 490 liradan ve 740 liradan alınan Çeyrek Ziynet 745 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA