26.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:13

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 327 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 327,20 liradan, 2 bin 155 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 176 liradan, 298 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 302 liradan, 2 bin 106 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 126 liradan, bin 53 liradan alınan Yarım Ziynet bin 63 liradan ve 527 liradan alınan Çeyrek Ziynet 532 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA