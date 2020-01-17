17.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:06

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 294,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 294,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 294,80 liradan, bin 942 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 963 liradan, 269 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 273 liradan, bin 897 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 917 liradan, 949 liradan alınan Yarım Ziynet 959 liradan ve 475 liradan alınan Çeyrek Ziynet 480 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA