Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gerginlik! Hoca-öğrenci tartışması toplantıya damga vurdu
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Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gerginlik! Hoca-öğrenci tartışması toplantıya damga vurdu

Haberler.com - Haberler | Spor

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Şenol Güneş'in basın toplantısına damga vurdu. Sert eleştiriler ve sorular yönelten Tümer Metin ile Güneş arasında gerginlik yaşandı. Mikrofonu ikinci kez alan Metin'e Şenol Güneş'ten, "Buraya kadar biz getirdik. İnsafsızlık yapma yahu! Tartışma uzun sürüyor. Arkadaşların hakkını almayalım" uyarısı geldi. Metin de, "Soru yöneltmem gerekiyor. Tartışmıyorum" diye çıkıştı. Sosyal medyada Tümer Metin'i haklı bulanların sayısı oldukça fazlaydı.

Tümer Metin ve Şenol Güneş arasında yaşanan tartışma basın toplantısına damga vurdu. İlk sorusunu yöneltirken Metin, önce sakin ve Güneş'i destekler tavırda konuşmaya başladı. Ancak sonrasında Metin, sert sorular yöneltti ve polemik başladı. Şenol Güneş, "Futbol hızlı oynanıyor artık evet ama güçlü olmak lazım. Buraya kadar biz getirdik. İnsafsızlık yapma yahu! Daha önce yanıtladım bu soruyu" dedikten sonra fitil ateşlendi.

Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gerginlik! Toplantıya hoca ile öğrencinin tartışması damga vurdu

"GAZETECİ OLARAK BURADA DEĞİLİM"

Tümer Metin, Güneş'e, "Ben gazeteci olarak burada değilim. Neler söyleyeceğinizi çok merak ettim ve o yüzden buraya geldim. Futbolcu seçimlerinde hakkaniyetli olduğunuzu düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltti. Şenol Güneş ise "Sen biliyorsun, yanımda çalışmadın mı sen de bu işlerin içindeydin" diye cevap verdi.

İkilinin tartışması 10 dakikadan fazla sürdü. Bu polemik sosyal medyada zirveye çıktı ve Tümer Metin'i haklı bulanların sayısının daha fazla olduğu görüldü.

Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gerginlik! Hoca-öğrenci tartışması toplantıya damga vurdu
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Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gerginlik! Hoca-öğrenci tartışması toplantıya damga vurdu - Haberler Spor
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