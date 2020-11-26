Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor
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Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor

26.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:14
Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu. Aldığı maaş konusunda çıkan haberlere tepki gösteren Güneş, "Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı? Futbolun dışındaki alanlara girince, sanki para kaçırılıyor, çirkin bir hadise varmış gibi bir durum oldu. Ben bunlara cevap vermedim" dedi.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na konuşmacı olarak katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan maaş haberlerine tepki gösterdi.

Uzun süre bu konuda sessiz kaldığını söyleyerek sözlerine başlayan Güneş, "Yalan haber üzerine söylenecek bir şey yok. Futbol alanındaki bazı kişilerin yalan haberi, gündemde konuşuldu. Bu 2002'de de yapıldı. Görüyordum bunu ama bir sabır meselesi bu. Herkeste bu sabır olmaz. Bende o sabır vardı. Futbolun dışındaki alanlara girince, sanki para kaçırılıyor, çirkin bir hadise varmış gibi bir durum oldu. Söyleyenler bile ne olduğunun farkında değildi. Bu çok konuşuluyor. Bugün futbolun ekonomisinden bahsedeceğiz. Ben nereden geldiğimi biliyorum" diye konuştu.

"FRANSA'YI YENİNCE DESCHAMPS'TAN DAHA MI FAZLA PARA ALMAM LAZIM?"

Maradona'nın vefatı üzerine de görüşlerini aktaran Güneş, "Dünya çok önemli bir yıldızını kaybetti. 70'li yılların başında televizyon yokken, ortak alandan televizyondan Pele'yi izlemiştim. Daha sonra Maradona çıktı. Arjantin'in ekonomisini biliyoruz. Doğal olarak Brezilya ve Arjantin'den futbolcu çıkıyor. Maradona da bunu yaptı. İnsanlar futbolcu oluyorsa, bu gibi karakterler ve markaları örnek alıyor. Meşhur olmak ve marka olmak ayrıştırılmalı. O dönemde çamurda pamuklu malzemelerden, olmayan toptan, futbolcu ürettik. Eskiden hiç para yoktu, mahalledeki büyüklerin topladığı paralarla bunlar yapılıyordu. Bugün birçok işadamı yöneticiler var. Her şeylerini ortaya koymalarına karşın yöneticilikleri tartışılıyor. Ben çocukken tozla dumanla bir Dünya Kupası geçirdim. 2002'den sonra katılmadık. Fransa maçını kazandığımızda, Fransa'yı yenmiş olmamız bizi yanıltmasın dedim. Fransa'yı yenince benim Deschamps'tan daha fazla para mı almam gerekiyor? Yalan haber yazanın beni vurmak istemesi, bana değil, milli takım hocasına karşı yapılan bir şeydir. Maradona futbolu para için oynamadı. Çocuklarımıza hedef olarak parayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
DENİZLİLİ: İNSANDA BİRAZ MİLLİ MÜCADELE RUHU OLUR AMA FUTBOLCULARDA DAHİL HERKES PARA İÇİN OYNUYOR YAZIK YEMİNLE.
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