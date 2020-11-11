Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum
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Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum

11.11.2020 23:56 | Son Güncelleme: 12.11.2020 00:07

Hırvatistan maçı sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, rakibin attığı ilk golde karşılaşmanın hakemini eleştirdi ve "O golü saymıyorum. Orada Hırvat oyuncu elle aldı, herkes gördü ama hakem görmedi" dedi.

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, 3-3 biten Hırvatistan mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Öncelikle maçı değerlendiren Güneş, "Hazırlık maçı olarak güzel bir maçtı. Gol düellosu halinde geçti... İkinci yarıda da Merih oyuna girmişti ama tam ısınamamıştı. Orada 2 dakikada 2 gol yedik. Sakatlarımız fazla oldu. Orkun Kökçü, Mert Çetin ve cengiz Ünder... Cengiz'inki ciddi değil gibi duruyor. Maksat böyle bir maçta oyuncularımızı görmekti ve gördük" dedi.

"HIRVAT OYUNCU ELLE ALDI"

Tecrübeli teknik adam, Hırvatistan'ın attığı ilk golde Sloven hakemi eleştirdi ve "O golü saymıyorum. Orada Hırvat oyuncu elle aldı, herkes gördü ama hakem görmedi. Rusya maçında da Sloven hakemler benzer konularda hata yapmışlardı. Hazırlık maçında oluyor bunlar" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş son olarak, oyuncularının niyetinden ve performanslarından memnun olduğunu dile getirdi.

Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum
Haber Yorumları (2)
AFYON: Saçmalık. Dostluk maçında bile çirkeflik. Sormazlarmı adama Almanya maçında Efecan nasıl attı diye ???
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HESO: Hirvatlar daha iyi oynadi saysan ne olur saymasan nee
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 00:22:22. #1.14#
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