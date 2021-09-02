Şenol Güneş'ten tribünlerden gelen "İstifa" tezahüratlarına tek cümlelik yorum
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Şenol Güneş'ten tribünlerden gelen "İstifa" tezahüratlarına tek cümlelik yorum

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Berabere kaldığımız Karadağ maçının ardından basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, "Tribünlerden istifa sesleri geldi. Neler söylersiniz?" sorusuna "Taraftar da bizim kadar üzülüyor. Ancak birini suçlamak çözüm değil" şeklinde yanıt verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşılaştı. Oyuna hızlı başlayan milli takım ilk yarıyı Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 önde kapattı.

"SON DAKİKA OLMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ"

İkinci yarıda sahada etkili olamayan milli takım, son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, "Daha fazla atmamız gereken bir maçta maalesef berabere kaldık. Hem de son dakikada olması daha üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Toplantı esnasında "Tribünlerden istifa sesleri geldi. Neler söylersiniz?" sorusuna Güneş "Seyirci olumlu, olumsuz tezahürat yapar. Biz elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Taraftar da bizim kadar üzülüyor. Ancak birini suçlamak çözüm değil." dedi.

Şenol Güneş'ten tribünlerden gelen 'İstifa' tezahüratlarına tek cümlelik yorum

SERBEST VURUŞTAN GOLÜ YEDİK

Öte yandan A Milli Takım'ın Karadağ maçında kalesini koruyan Altay Bayındır, karşılaşmanın 90+7. dakikasında konuk takımın kullandığı serbest vuruşta arkadaşlarından 4'lü baraj istedi. Genç kaleci bağırarak ve eliyle 4 işareti yaparak ısrarla sesini duyurmaya çalışsa da bu isteği gerçekleşmedi ve takım arkadaşları 3'lü baraj kurdu. Karadağ'da Radunovic bu serbest vuruşu gole çevirerek maçı 2-2'ye getirdi ve karşılaşmada 1 puana razı olduk.

Şenol Güneş'ten tribünlerden gelen 'İstifa' tezahüratlarına tek cümlelik yorum
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları (3)
SENAR: O kadar da değil yani, şenol güneş naapsın, ilk yarı yediğimiz gole kadar süper oynadık, melihin hatasıyla gol yedik, hoca naapsın buna, 90 6 da bence faul olmayan bir pozisyon ki hadi faul olsun, kaleci 4 kişi baraj yapsın diyor adamlar 3 kişi giriyor baraja yani burada hocada nasıl suç bulunabiliyor, İlk yarı nefes aldırmadık, ikinci yarı da bence doğru düzgün atakları yoktu, baraj hatasından golü yemiş olduk. Üzücü tabi
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KADİR BEDİR : peki oyunda hiç olmayan, her topu ezen, yüzde yüzlük golü atamayan Burak'ı oyundan almıyor da . en iyi olan Yusuf ve Cengizi çıkartıp defansif oynatan kim ? oyun şekli yok. 2-1 in üstüne yatarsan gelirler son dakika atarlar.
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BAHATTİN BAKKAL : Demek oluyor ki bir kişiyi suçlamak çözüm degil sözü derin üst akıllar ve yapılar var aslında onlar yönetiyor bu takımı demek istiyor çok daha derin manalar çıkıyor
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