Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum

A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson ile ilgili, "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" itirafında bulundu.