Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum
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Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum

01.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:36

A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson ile ilgili, "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" itirafında bulundu.

A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor yazarlarıyla video konferans gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu üstün mücadelesiyle sarı-lacivertlilerin önüne geçtiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson'ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" dedi.

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Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum
Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum
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