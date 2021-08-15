Şenol Güneş, Medipol Başakşehir - Alanyaspor maçında!
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Şenol Güneş, Medipol Başakşehir - Alanyaspor maçında!

Şenol Güneş, Medipol Başakşehir - Alanyaspor maçında!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'in sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'in sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile müsabakayı izliyor.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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