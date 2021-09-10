Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu hangi hoca devralacak? İşte adaylar
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Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu hangi hoca devralacak? İşte adaylar

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta 4 maça daha çıkacak. Kalan maçlarımız Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ'a karşı. Norveç dışında kağıt üstünde zor bir maç gözükmüyor. Bu maçların farklı kazanılması da önemli. Hızlı bir şekilde hocanın belirlenmesi gerekiyor. İsmi geçen hocalar Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Joachim Löw. En ciddi aday ise Okan Buruk.

Şenol Güneş'le yollar resmen ayrıldı. Deneyimli teknik adamın hikayesi Hollanda maçı ile son buldu. 6-1 kaybedilen karşılaşmada skordan çok ortaya koyulan futbol, kamuoyunu rahatsız etti. Dün yapılan görüşmenin ardından bugün Şenol Güneş ayrıldı.

Şenol Güneş'le yolları ayıran Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak? İşte adaylar

KRİTİK 4 MAÇ

Dünya Kupası, Milli Takımımız için çok kritik. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen futbolcularımız var ve marka değerimiz zarar görüyor. Bu sebeple kalan 4 maçın farklı şekilde kazanılması gerekiyor.

Şenol Güneş'le yolları ayıran Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak? İşte adaylar

EN CİDDİ İSİM OKAN BURUK

Milli Takım'ın hoca adayları arasında şu anda ismi geçenler Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Joachim Löw. Okan Buruk'un gelme ihtimali diğerlerine göre daha fazla. Genç hoca boşta, ve önemli deneyimi var. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, Akhisar'da kupa kazandı. Rizespor'da da başarılı işlere imza attı.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (4)
HASAN SÜMBÜL: Genç, Dinamik, İdealist, Agresif bir Alman, Portekizli veya İspanyol hoca olsun, İnşallah okan, aykut veya başka yerli olmaz yoksa kahrolmaya devam ederiz
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VEDAT CİCİ : okan buruk yada yabancı hoca fatih terim miş gider sinemaya ancak
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NURİ BAYRAM: Okan Burak yapar bus işi
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Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu hangi hoca devralacak? İşte adaylar - Haberler Spor
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