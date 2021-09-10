Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu hangi hoca devralacak? İşte adaylar

Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta 4 maça daha çıkacak. Kalan maçlarımız Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ'a karşı. Norveç dışında kağıt üstünde zor bir maç gözükmüyor. Bu maçların farklı kazanılması da önemli. Hızlı bir şekilde hocanın belirlenmesi gerekiyor. İsmi geçen hocalar Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Joachim Löw. En ciddi aday ise Okan Buruk.