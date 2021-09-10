Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu hangi hoca devralacak? İşte adaylar
Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta 4 maça daha çıkacak. Kalan maçlarımız Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ'a karşı. Norveç dışında kağıt üstünde zor bir maç gözükmüyor. Bu maçların farklı kazanılması da önemli. Hızlı bir şekilde hocanın belirlenmesi gerekiyor. İsmi geçen hocalar Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Joachim Löw. En ciddi aday ise Okan Buruk.
Şenol Güneş'le yollar resmen ayrıldı. Deneyimli teknik adamın hikayesi Hollanda maçı ile son buldu. 6-1 kaybedilen karşılaşmada skordan çok ortaya koyulan futbol, kamuoyunu rahatsız etti. Dün yapılan görüşmenin ardından bugün Şenol Güneş ayrıldı.
KRİTİK 4 MAÇ
Dünya Kupası, Milli Takımımız için çok kritik. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen futbolcularımız var ve marka değerimiz zarar görüyor. Bu sebeple kalan 4 maçın farklı şekilde kazanılması gerekiyor.
EN CİDDİ İSİM OKAN BURUK
Milli Takım'ın hoca adayları arasında şu anda ismi geçenler Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Joachim Löw. Okan Buruk'un gelme ihtimali diğerlerine göre daha fazla. Genç hoca boşta, ve önemli deneyimi var. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, Akhisar'da kupa kazandı. Rizespor'da da başarılı işlere imza attı.