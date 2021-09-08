Futbolseverler Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
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Futbolseverler Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor

Futbolseverler Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
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Milli Takım'ın EURO 2020'de sıfır çekmesinin ardından Dünya Kupası Eleme maçlarında alınan sonuçlar ve ortaya koyulan futbol, Şenol Güneş'in kredisini bitirdi. Türk futbolseverler Şenol Güneş'in istifası, Sergen Yalçın'ın da takımın başında olmasını istiyor. Emre Belözoğlu ismi de ön plana çıkmış durumda.

Spor Arena'nın haberine göre; Futbolseverler Milli Takım'da hoca değişikliği istiyor. Kamuoyunda Şenol Güneş'in yerine Sergen Yalçın'ın ismi ön plana çıkmış durumda.

EURO 2020'ye üst turları hayal ederek giderek Milli Takım'ın grubunu 0 gol ve 1 puanla tamamlamasının ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan sonuçlar Şenol Güneş'i tartışılır hale getirdi. Ayrıca Uluslar Ligi'nde küme düşen Milli Takım, EURO 2020 bileti almak dışında kayda değer bir başarı gösteremedi.

Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor

ÖNCELİK SERGEN YALÇIN

Özellikle sosyal medyada takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek isteyen futbolseverlerin sayısı fazla. Ancak Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı ilerliyor ve şu anda ayrılması zor gözüküyor. Geçen sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu da bu göreve yakıştırılıyor.

BEŞİKTAŞLILAR İSTEMİYOR

Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın isminin ön plana gelmesinden rahatsız. Sergen Yalçın'ın Milli Takım'a gidişi kesinlikle razı değiller.

İşte o yorumlar:

Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
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Futbolseverler Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor - Haberler Spor
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