Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'de henüz puanla tanışamayan A Milli Takım, grubun son maçı olan İsviçre maçında da yediği gollerle geriye düştü. Turnuva kadrosuna aldığı Altay, Orkun, Rıdvan, Taylan, Ozan Kabak ve Kerem gibi isimlere hiç süre vermeyen teknik direktör Şenol Güneş'e ise sosyal medyada tepkiler çığ gibi. Futbolseverler, tecrübeli teknik direktöre kulüp takımlarında başarılı performans gösteren bu futbolculara hiç süre vermediği için ateş püskürdü.

EURO 2020'de İtalya ile Galler'e kaybeden A Milli Takım, İsviçre karşısında da ilk yarı itibarıyla tel tel döküldü. Kadro tercihlerini hep aynı futbolcuların ekseninde yapan teknik direktör Şenol Güneş'e ise tepki yağdı.

ŞENOL GÜNEŞ'E ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Futbolseverler Altay, Orkun, Taylan, Rıdvan ve Kerem gibi kulüp takımlarında harika performanslar gösteren oyunculara hiç şans vermeyen teknik direktör Şenol Güneş'i topa tuttu. Deneyimli hocaya yapılan sert eleştiriler sosyal medyada gündeme oturdu.

Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor
Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor
Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor
Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor
Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor
Şenol Güneş, EURO 2020 için karamsar: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici olacak
Şenol Güneş, EURO 2020 için karamsar: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici olacak
Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni
Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.06.2021 19:55:19. #1.13#

title