Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor

EURO 2020'de henüz puanla tanışamayan A Milli Takım, grubun son maçı olan İsviçre maçında da yediği gollerle geriye düştü. Turnuva kadrosuna aldığı Altay, Orkun, Rıdvan, Taylan, Ozan Kabak ve Kerem gibi isimlere hiç süre vermeyen teknik direktör Şenol Güneş'e ise sosyal medyada tepkiler çığ gibi. Futbolseverler, tecrübeli teknik direktöre kulüp takımlarında başarılı performans gösteren bu futbolculara hiç süre vermediği için ateş püskürdü.