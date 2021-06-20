Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor
EURO 2020'de henüz puanla tanışamayan A Milli Takım, grubun son maçı olan İsviçre maçında da yediği gollerle geriye düştü. Turnuva kadrosuna aldığı Altay, Orkun, Rıdvan, Taylan, Ozan Kabak ve Kerem gibi isimlere hiç süre vermeyen teknik direktör Şenol Güneş'e ise sosyal medyada tepkiler çığ gibi. Futbolseverler, tecrübeli teknik direktöre kulüp takımlarında başarılı performans gösteren bu futbolculara hiç süre vermediği için ateş püskürdü.
EURO 2020'de İtalya ile Galler'e kaybeden A Milli Takım, İsviçre karşısında da ilk yarı itibarıyla tel tel döküldü. Kadro tercihlerini hep aynı futbolcuların ekseninde yapan teknik direktör Şenol Güneş'e ise tepki yağdı.
ŞENOL GÜNEŞ'E ATEŞ PÜSKÜRDÜLER
Futbolseverler Altay, Orkun, Taylan, Rıdvan ve Kerem gibi kulüp takımlarında harika performanslar gösteren oyunculara hiç şans vermeyen teknik direktör Şenol Güneş'i topa tuttu. Deneyimli hocaya yapılan sert eleştiriler sosyal medyada gündeme oturdu.