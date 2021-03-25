Şenol Güneş'in "Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu
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Şenol Güneş'in "Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu

25.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:13

2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı farklı mağlup eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruplara iyi bir başlangıç yaptı. Maçtan sonra Şenol Güneş'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik etti. Görüşme esnasında Şenol Güneş'in yaptığı espri ise Erdoğan'ı kahkahaya boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularını, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçta Hollanda'yı 4-2 yenmeleri dolayısıyla tebrik etti.

MAÇTAN SONRA SOYUNMA ODASINA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü.

Şenol Güneş'in 'Burak'ın yerine koyabilirdik sizi' esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu

"TÜRKİYE İÇİN MORAL OLDU"

Kongre çalışmaları nedeniyle maçın son 15 dakikasını izlemeye yetişebildiğini belirten Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinden çok mutlu olduğunu ifade etti. Şenol Güneş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hem 3 puan kazandık hem moral kazandık. Bu Türkiye için de moral oldu" dedi.

ERDOĞAN'I KAHKAHAYA BOĞAN ESPRİ

Şenol Güneş'in "Ama siz biraz geç kaldınız. 15 dakika önce gelseydiniz, önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrafora ihtiyaç vardı. Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" şeklindeki esprisine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek karşılık verdi.

Şenol Güneş'in 'Burak'ın yerine koyabilirdik sizi' esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu

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