Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı
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Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı

Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Tecrübeli teknik direktör EURO 2020 öncesinde takımın son durumunu, Beşiktaş dönemini ve hayata dair açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'dan övgüyle bahseden Güneş, milli futbolcuyla ilgili bir de itirafta bulunurken, "İlk senesinde isteyip Beşiktaş'a alamadığımızda 'Beşiktaşlılara hata yaptı. Formayı öptü' dediler. Çünkü Galatasaray'da oynuyordu. Bu adam Beşiktaşlı" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının konuğu oldu. Tecrübeli hoca, EURO 2020 öncesi önemli değerlendirmelerde bulunurken, Beşiktaş döneminden çalıştığı futbolculara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"EKSİK VE FAZLALIĞI BELİRLEMEDEN ÇÖZÜM ARIYORUZ"

"Türk futboluyla ilgili ceket pantolon örneğini vermiştim. 'Eskiden kıyafetleri 2-3 sene giyerdiniz. Şimdi kıyafetler çoğaldı. Yani imkanlar genişledi. Daha çok para, daha borç oldu. En önemlisi de eksik ve fazlalığı belirlemeden çözüm arıyoruz. Gençlerimize imkan ve zaman verildiği zaman her işi başaracağını düşünüyorum. Ben buna yüzde yüz inanıyorum.

"BENİM GİTTİĞİM BERBERE HEPSİ GİDİYORDU"

Bel altı eleştirileri içime atıyorum. Eleştiri olabilir ama hakaret etmek için yapılan eleştirileri kabul etmiyorum. Milli takıma ilk geldiğimde torpille geldiğimi söylediler. Sonuçlar iyi geldi. Bu sefer sahayla ilgili diyecek bir şeyleri olmadı. Karizmadan, elbiseden, berberden eleştirmeye başladılar. Benim gittiğim berbere hepsi gidiyordu.

"BU ADAM BEŞİKTAŞLI"

Burak Yılmaz hep başarılı. İlk senesinde isteyip Beşiktaş'a alamadığımızda 'Beşiktaşlılara hata yaptı. Formayı öptü' dediler. Çünkü Galatasaray'da oynuyordu. Bu adam Beşiktaşlı. Temel yapısını güzel almış. Özünüzü değerlerinizi kaybetmeyin diyoruz. Bu bizim adamımız, bize kıyak geçsin derseniz, o zaman adamın kişiliği yok demektir. Ürettiğimiz oyuncuları böyle kaybedemeyiz. Bir oyuncunun başarısızlıkta ne yaptığına bakmak lazım. İşini çok seviyor. Ondan çok daha şey beklemeye başladılar. Şimdi hem kendisini hem de etrafını yönetebiliyor. Eskiden böyle değildi. Duygusal çıkışları vardı. Burak duygularını dışarı vururdu.

"RIDVAN, ÇABUK VE YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Rıdvan Yılmaz boyu kısa ama aklı çok büyük. Çabuk ve yetenekli bir oyuncu. Sakatlık sonrası biraz bocaladı. Sergen Yalçın ile de konuşmuştum. Biraz sıkıntısı olmuştu. Ezilebilir mi diye korkuyorum. Kaybetmek de var. İhtiyaç durumuna göre belki alınabilir. Ümit milli takımında zaten var. Bunlar düşündüğümüz oyuncular.

"AŞK HEVESİN, SEVDA NEFESİN BİTENE KADAR"

Benim mutluluğum, benimle sınırlı değil. Komşun açken sen tok yaşayamazsın. Duygu, para, sağlık. Birlikte yaşabilmek, paylaşabilmek... Aşk hevesin, sevda nefesin bitene kadar. Aşk acı çekmek, acı çekmezsen aşk olmaz gibi bir sürü. Leyla - Mecnun aşkı. Allah aşkı. İşine aşık insanlar. Doğaya aşık.Aşk birine karşı ilgin var. Çiçeği sevdin kokladın, kopardın bitti. Önemli olan sevdadır. Nefesin bitene kadar, bütünleşmen. Kadın üzerinden almak doğru değil."

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