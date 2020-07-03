Senegal ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayıları 7 bini aştı
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Senegal ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayıları 7 bini aştı

Afrika ülkeleri Senegal ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları 7 bini geçti.

Senegal ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayıları 7 bini aştı
03.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:55

Afrika ülkeleri Senegal ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları 7 bini geçti.

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 1078 testten 110'u pozitif çıktı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7 bin 164'e yükseldi. Virüs bulaşan 4 bin 666 kişi iyileşirken, 125 kişi yaşamını yitirdi.

KDC'de Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, salgının görülmeye başladığı 10 Mart'tan bu yana ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 7 bin 311'e ulaştı.

Virüse yakalanan 2 bin 684 kişi sağlığına kavuşurken, 179 kişi hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 10 bin 658 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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