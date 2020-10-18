Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
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Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı

18.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:50
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin tanınmış simalarından TEKSİF Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yapan Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'nin tanınmış simalarından TEKSİF Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yapan Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süre önce korona virüse yakalanarak tedavi altına alınan Tahir Horoz(89), tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşerek bugün hayatını kaybetti. Tahir Horoz, Hacılar Camikebir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Horoz'un yakınları katıldı. - KAYSERİ

Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 15:50:34. #1.15#
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