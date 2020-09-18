Semt pazarlarında sebze meyve fiyatları düştü Yaz aylarının sonuna yaklaşırken meyve ve sebze fiyatlarında düşüş gerçekleşti.

Yaz aylarının sonuna yaklaşırken meyve ve sebze fiyatlarında düşüş gerçekleşti.

Sebze ve meyvelerde hasat zamanı bolluğu yaşanıyor. Yaz aylarının sonuna yaklaşırken sebze ve meyve hasatları yapılmaya başlandı. Havaların da mevsim normallerinde seyretmesiyle İstanbul'da semt pazarlarında ürün bolluğu yaşanırken sebze ve meyve fiyatlarında düşüş gözleniyor.

Semt pazarında meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili görüşlerini belirten esnaf Murat Çelebi "Genel olarak meyve, sebze fiyatları ucuzladı. Bazı mevsimi geçmek üzere olan meyvelerin fiyatları yüksek olabilir. Bu dönemde hasat başladı, ürünler bollaştı. Ürünlerin bol olması meyve ve sebzelerin çoğunda fiyatların düşmesine neden oldu" dedi.

"Bu dönemde fiyatlar ucuz, talep yüksek"

Ürünlerin bol olmasının fiyatlara yansıyacağını söyleyen pazar esnafı Mülazım Soldurucu ise "Ortalama fiyat olarak domates 2 lira, salatalık 2 lira, çarliston biber 4 lira civarında satılıyor. Şuan hasat zamanı havalar güzel, bu durum fiyatların ucuzlamasına neden oluyor. 1 ay önce fiyatlar daha pahalıydı, şuan en ucuz dönemde. Konserve yapmak isteyenlerde bu dönemde ürünlere talep gösteriyor. Kışa hazırlık için konserve yapan vatandaşlar bu dönemde kilo olarak fazla meyve sebze alıyor. Bu dönemde fiyatlar ucuz, talep yüksek" diye konuştu.

Sabahattin Yakışır isimli pazar esnafı ise konserve zamanı talebin arttığına değinerek "Şuan ürün bolluğu var, konserve yapmak isteyen vatandaşlar konservelik ürünlere talep gösteriyor. 10 kilo, 20 kilo alıp kışa hazırlık amacıyla konserve yapıyorlar" dedi.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

Kaynak: İHA