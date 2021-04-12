Semih Tokatlı: "Amacımız ligi ilk beşte bitirmek"
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Semih Tokatlı: "Amacımız ligi ilk beşte bitirmek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Semih Tokatlı: 'Amacımız ligi ilk beşte bitirmek'

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bizim amacımız belli, ligi ilk beşte bitirmek.

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Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bizim amacımız belli, ligi ilk beşte bitirmek. İnşallah bundan sonra da galibiyetlerimize kalan maçlarla devam edip hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Tokatlı, "Hafta içi bunun için çalışmıştık. Arzuladık ve geriye düşmemize rağmen maçı iyi bir geri dönüşle kazandık. Bunun için oyuncularımızı mücadele ve kazanma arzusundan dolayı kutluyoruz. Tabi burada rakibimizin de iyi mücadele etmesi, oyunu güzelleştirmesi, ortaya güzel futbol ve mücadele çıkarttı. İzleyenlere güzel bir futbol seyri verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim amacımız belli, ligi ilk beşte bitirmek. İnşallah bundan sonra da galibiyetlerimize kalan maçlarla devam edip hedefimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ SADECE OYUNUMUZA BAKIYORUZ"

Bir gazeteci tarafından maçtaki hakem kararlarıyla ilgili düşünceleri de sorulan Tokatlı, "Biz genellikle hakemle ilgili konuşmak istemiyoruz. Zaten bugüne kadar konuşmadık. Bundan sonra da konuşmak istemiyoruz. Takdir bütün kamuoyunun. Biz sadece oyunumuza bakıyoruz, onun üzerinden gidiyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle olacaktır" diye konuştu.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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