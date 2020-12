Semih Kaya ve Hamza Hamzaoğlu'ndan kendilerine küfür edenlere çok sert tepki

Yeni Malatyaspor'un Erzurumspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Yeni Malatyasporlu futbolcu Semih Kaya gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.

"BİZE KÜFÜR EDİYORLAR"

Tribünde yer alan bazı isimlerin kendilerine küfür ettiğini vurgulayan Semih Kaya, "Böyle zamanları, mağlup olmamızı mı bekliyorlar. İyi gün taraftarları mı? Kulübe, bize hiç katkıları olmamış. Tek başımıza burada, yönetimimizle, hocamızla birlikte elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz. Birkaç kendini bilmez, tribünden bağırıyor. Bunu mu bekliyorlar? Bu kadar basit mi? Biz orada ne fedakarlıklar veriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oradan bizi yuhalıyorlar. Küfür ediyorlar. Bu mu taraftarlık, bu mu destek. Herkes biraz fedakarlık göstersin. Biz, hocamız, yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Hiçbir şekilde kulübe katkısı olmayanlar gelip bizi yuhalıyor. Herkes ayağını denk alsın! Herkes ona göre davransın. Hiçbir katkıları yok, gelmişler bize küfür ediyorlar. Biz burada kanımızı, canımızı veriyoruz. Sakatlanıyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Sen gelmişsin bize küfür ediyorsun. Bunların adamlığı bu mu! Bunları buraya alanlarda suç. Taraftara yasak var, onlar gelmiş bize küfrediyor. Yetkililere söylüyorum, belli bir sayı varsa ona göre alsınlar. Fazla bir şey de demek istemiyorum" dedi.

"BAZI KİŞİLER ÜSTÜNE ALINSIN"

Her maçta ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Semih Kaya, "Mağlubiyetin etkenleri, yaptığımız basit hatalar. Çıkarken kaptırdığımız toplar. Erzurumspor bunları iyi kullandı. 3-1 kazandılar. Tabii ki de üzgünüz. Her maçımızı kazanamayız. Uzun bir maraton. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir deplasman var, onu kazandığımız takdirde önümüzde bir engel kalmayacak. İyi bir çıkışımız var. Bunu sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz her maçı kazanamayacağız. Bazı kişiler de bunu üstüne alınsın" şeklinde konuştu.

HAMZAOĞLU: ERZURUMSPOR HAK ETTİ

Maçı değerlendiren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, "Erzurumspor'a tebrikler. İlk golü biz bulsaydık farklı olacaktı. 40 dakika boyunca saldırdık, pozisyon üretmeye çalıştık. Yüzde 90'lık pozisyonlar vardı. İlk golü biz atsak daha farklı olurdu, Erzurumspor attı. Biz de daha çok gol bulmak için riskler aldık. Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Beraberliği de yakaladık ama çok erken ikinci golü yedik. Erzurumspor hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz de iyi oynamadık işin doğrusu. İyi mücadele ettik ama her zamanki gibi." dedi.

"KÜFÜR EDİYORLAR, SÖZÜM ONA MALATYALILAR"

Hamzaoğlu, "Bugün olabilir, sezon içinde ilk kaybettiğimiz maç olmayacak, son da olmayacak. Fakat, iki taraflı değerlendiriyorum. Saha içinde kaybedebiliriz, sonuç olarak karşımızda bir rakip var. Onlar kazandılar. Anlamadığım, maçtan sonra seyirci yok. Akredite olmuş insanlar var tribünde, Malatyasporlular ve Malatyalılar sözüm ona. Bugünü bekliyorlardı herhalde, takılıp düşmemizi bekliyorlardı. Ancak, kimse demiyor, 'Bu çocuklar ne zamandan beri paralarını almıyorlar, ne zamandan beri mücadele ediyorlar' demiyorlar. Bu kadar şeyin içerisinde bir gün antrenman aksatmadılar. Her gün antrenmanlarını yüzde 100 yaptılar. Bunu hiç soran yok. Hep bağırıp çağırıyorlar. Biraz bunları da düşünsünler. Herkes bunun zorluğunu yaşıyor. Biz de zorluk yaşıyoruz. Malatya için mücadele ediyoruz. Ciddi bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Maç kaybedebiliriz, sen benim eğer yönetimimsen, yönetimin yakınıysan tribünde buna hakkın yok. Normal bir taraftar bağırabilir, eleştirebilir ama bunlar açık söyleyeyim, hiç hoşuma gitmedi. Biz dimdik takımımla beraber ayaktayız. Bu takım için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu haftalarda bu konuşmayı yapmak istemezdim. Her şeyi de zamanında yapmak lazım. Söylemeyince de her şeyin güllük gülistanlıkmış düşünüyorlar. Biraz bunu da düşünsünler. Sezon başı transferleri yapmak, transferlerin isimleriyle hava atmak olmuyor. Burada gerçekler, gerçeklerle mücadele var. Bu çocukların hakkını yedirmemek lazım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.