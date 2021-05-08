Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
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Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde, Kadir Gecesi nedeniyle mevlit okundu, eller semaya 'salgının bitmesi' için açıldı.

EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde, Kadir Gecesi nedeniyle mevlit okundu, eller semaya 'salgının bitmesi' için açıldı. Edirne İl Müftülüğü'nün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan mevlide Selimiye Camii'ne yakın bölgede oturan vatandaşlar da katılarak, ibadetlerini sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirdi.

İslam aleminin en kutsal ayı ramazanın son günlerinde, Kuran-ı Kerim'in indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi nedeniyle Selimiye Camii'nde mevlit okundu. Mimar Sinan'ın ustalık eserinde, saatler 21.00'ı gösterdiği sırada Selimiye Camii imam hatibi Yusuf Serenli eşliğinde imam ve müezzinlerden oluşan ekip Kuran-ı Kerim'den sureler okumaya başladı. Kadir Gecesi programı aynı anda İl Müftülüğü'nün sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.Kadir Gecesi programına Selimiye Camii'ne yürüyüş mesafesinde oturan vatandaşlar da katılım gösterdi. Sosyal mesafeye dikkat edildiği programda, dualar ve kasidelerin okunurken, sonunda ise eller semaya salgının bitmesi için açıldı.

 


Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camii'nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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