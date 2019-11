30.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:28

Selim Soydan: Kim çıkarsa çıksın, en büyüğünü yendik

"Yerin önemi yok"

"Yerin önemi yok"Kaynak: DHA"Türk futbolcunun önünü hiçbir takım kesmesin""Bütün oyuncuların kendine güveni var"Uğur DEMİRKIRDI – Serhan TÜRK/ BÜKREŞ ( Romanya ), - A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Selim Soydan, "Kim çıkarsa çıksın, en büyüğünü yendik. Fransa ile de oynadık ve onları da yendik. Bana göre kim çıkarsa çıksın" dedi.A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Selim Soydan, Bükreş'te gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın herkesi yenebilecek güce sahip olduğunu söyleyen Soydan, "Kim çıkarsa çıksın. En büyüğünü yendik bunların. Fransa ile oynadık ve onları da yendik. Bana göre kim çıkarsa çıksın. Eze eze yendik. Bunun ötesi yok. Çok iyi bir takımımız ve hocamız var. Bana göre her takımı yeneriz" diye konuştu."YERİN ÖNEMİ YOK"Grup aşamasında ev sahibi takımlarla eşleşmelerinin önemli olmadığını vurgulayan Soydan, "Bana göre onlarla oynarken biraz futbol şansımız olsun, benim için daha iyi. Yerin önemi yok, bizim takım çok iyi takım. İnanın, çok iyi bir takımımız var" açıklamasında bulundu."TÜRK FUTBOLCUNUN ÖNÜNÜ HİÇBİR TAKIM KESMESİN"Avrupa'da oynamak isteyen Türk oyuncuların önünün açılması gerektiğini ifade eden Soydan, "Bizden her Türk futbolcusunun önünü hiçbir takım kesmesin. Herkes gitsin Avrupa'ya. Oraya ne kadar çok futbolcu yollayabilirsek o kadar faydasını göreceğiz bundan sonra. Bunu da milli takımda gördük. Yaşadık ve yaşıyoruz da" şeklinde konuştu."BÜTÜN OYUNCULARIN KENDİNE GÜVENİ VAR"Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmesinden sonra Süper Lig'de oynayan bütün Türk oyuncuların takıma girebilmek için ekstra çaba sarf edeceğinin belirtilmesi üzerine de Selim Soydan, "Doğru söylüyorsun, çok doğru. Galatasaray ile Başakşehir karşılaştı geçen günlerde. İrfan Can ile konuşuyorlardı, İrfan, 'Benim idolüm dışarıda oynamak' dedi. Bir futbolcu bunu düşünebiliyor ise bu kendine güvenini gösteriyor, özgüveni gösteren bir şey. 'Ben orada oynarım ve oynayacağım' diyor. Senin milli takımında oynayan her futbolcu bu kanaatle gelip oynuyor. Hepsinin kendine güveni var. Bu güven olduktan sonra korkma bir futbolcudan. İş, bu güveni vermektir oyuncuya. Benim düşüncem bu" ifadelerini kullandı.