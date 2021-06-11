Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
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Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan

Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 1220 yılında ölen Selçuklu komutanı adına yaptırılan Paşa Türbesi'nin de içerisinde bulunduğu mezarlıktaki bakımsızlık ve kirlilik tepkiye neden oldu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 1220 yılında ölen Selçuklu komutanı adına yaptırılan Paşa Türbesi'nin de içerisinde bulunduğu mezarlıktaki bakımsızlık ve kirlilik tepkiye neden oldu. Çevredeki 3 mahallenin defin yaptığı mezarlıktaki çeşmeler kırık, tuvaletler bakımsız, suları 1,5 aydır akmıyor.

İlçeye bağlı Kızkalesi, Ayaş ve Akpınar mahallelerinin defin işlemi yaptığı D-400 karayolu kenarındaki mezarlıkta bakımsızlık dikkat çekti. İçerisinde, 1220 yılında ölen Aktaş oğlu Sinan adlı bir Selçuklu komutanı adına 1312 yılında yaptırılan Paşa Türbesi'nin de yer aldığı mezarlıktaki çeşmeler kırık, tuvaletler bakımsız, suları 1,5 aydır akmıyor. Çevre düzenlemesi de uzun süre yapılmadığı için ortaya çıkan kirlilik tepkilere neden oldu.

Kızkalesi Muhtarı Murat Kale, çeşmelerden 1,5 aydır su akmadığını, abdest alınacak yerlerin durumunun çok kötü olduğunu kaydetti. Bu görüntünün türbeye ve mezarlığa yakışmadığını vurgulayan Kale, "Burada bazı sorunlarımız var. İstinat duvarlarının yapılması, defin alanlarının genişletilmesi, abdest alınacak yerlerin düzenlenmesi gerekiyor. Mezar sahiplerinden de çok şikayet alıyorum. Vatandaş geliyor, mezarını sulayacak veya abdest alacak su bulamıyor. Buradaki tuvaletlerin de temizlenmesi, yenilenmesi gerekiyor" dedi.

Mezarlığa önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Murat Kale, türbenin kentteki ilk Türk eserlerinden biri olduğunu dile getirdi.


Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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