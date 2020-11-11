Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı TİHA'nın 3. prototipi yolda

Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğu bildirdi. Bayraktar'ın yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.