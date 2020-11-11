Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı TİHA'nın 3. prototipi yolda
11.11.2020 22:30 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:44
Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğu bildirdi. Bayraktar'ın yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi. Bayraktar, ''AKINCI 3. Prototip yolda...'' ifadelerini kullanırken bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
İşte o paylaşım:
İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019'DA YAPILMIŞTI
Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi.
Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.
Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.