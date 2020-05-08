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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı
08.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:42

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın görselini Twitter hesabından paylaştı. Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İSMAİL DEMİR: İHA/SİHA SAYISI 107'YE ULAŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den sosyal medyada çalışmalarından dolayı Baykar Savunma'yı tebrik etti.

Demir mesajında şu ifadeleri kullandı:

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma'yı tebrik ediyorum.

Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı

Ekonomi Manşet

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