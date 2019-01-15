Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ/PYD'den Tutuklandı
Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Şeker Piliç'in sahibi iş adamı O.B. ve oğlu K.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ŞEKER PİLİÇ'İN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ve oğlu K.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen tutuklanma talebiyle sevk edilen O.B. ve oğlu K.B. ile A.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.