Şeker kamışından enerji üretimi dersi

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde tarımsal eğitimin pandemi döneminde de kesintisiz devam etmesi için yürütülen eğitim programı "Biyoyakıt Bitkiler" başlıklı eğitimle devam ediyor.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde tarımsal eğitimin pandemi döneminde de kesintisiz devam etmesi için yürütülen eğitim programı "Biyoyakıt Bitkiler" başlıklı eğitimle devam ediyor. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Cemil Koyunoğlu tarafından verilecek eğitim 20-28 Mart tarihleri arasında 4 oturumda gerçekleşecek. Online eğitim ücretsiz olacak, eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

Bitkiden yakıt üretiminin maliyeti ve teknolojisi

Cemil Koyunoğlu, ilk derste Türkiye'de enerji bitkisi yetiştiriciliğinin önemi, biyokütle enerji potansiyeli, elektrik piyasasında yenilenebilir enerji yatırım uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynakları destek mekanizmaları, Türkiye'de biyokütle tesisi, iklim değişikliği için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını anlatacak. Koyunoğlu, tatlı darı, şeker kamışı, aspir, kolza, jojoba, jatropha, dallı darı, filotu gibi ürünlerin biyoyakıt olarak kullanımıyla ilgili bilgi verecek. Biyokütle enerjisi için teknolojiler ve biyodizel maliyet hesabını da anlatacak olan Cemil Koyunoğlu, bitkisel atıklar ile deniz ve nehir yosunlarından üretilen yakıtlar ve kimyasallarla ilgili bilgi verecek.

Düşük maliyetli enerji

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Anadolu'nun bitki çeşitliliği bakımından zengin bir bölge olduğunu belirtirken, birçok alanda kullanılan bitkilerden bazılarının enerji üretiminde değerlendirilebildiğine dikkat çekti. Türkiye'de enerjinin yüksek maliyetli olduğunu kaydeden Çandır, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilerek, daha düşük maliyetle enerjiye ulaşımın sağlanabileceğini söyledi. Çandır, düzenledikleri eğitim programında da bitkilerden enerji üretimiyle ilgili bilgilerin paylaşılacağını belirtirken, "Üreticiye yol gösterici bir eğitim olmasını diliyorum" dedi.

Uluslararası eğitim

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, "Biyoyakıt Bitkiler" eğitimine 1300 başvuru aldıklarını bildirirken, KKTC, İran, Tacikistan, Suriye, Somali, Azerbaycan, Çad, Bulgaristan, Burkina Faso, Fransa, Ürdün, İngiltere, Avusturya, Katar, ABD'den de başvuruların olduğunu kaydetti. Biyoyakıt üreten çiftçiler, yatırım yapmak isteyen girişimciler, çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde kullanmak isteyen mühendislere kadar geniş bir kitlenin eğitime katılacağını belirten Karaca, "Tarımsal eğitimlerimize katılımın yüksek olması bizi daha çok motive ediyor. Tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan teknik bilgiyi sektöre sunmak istiyoruz. Üreticiye rehberlik edecek eğitimlerimiz devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı