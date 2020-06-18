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Şehzadeler'in kayısısı Malatya'ya rakip oldu

Şehzadeler'in kayısısı Malatya'ya rakip oldu Manisa'da Şehzadeler Kaymakamlığı ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle dağıtılan kayısı fidanları ağaç olup ilk meyvelerini verdi Her ağaçtan 30-40 kilo arası verim aldıklarını dile getiren Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın: "En kısa...

18.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:57

Şehzadeler'in kayısısı Malatya'ya rakip oldu

Manisa'da Şehzadeler Kaymakamlığı ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle dağıtılan kayısı fidanları ağaç olup ilk meyvelerini verdi

Her ağaçtan 30-40 kilo arası verim aldıklarını dile getiren Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın:

"En kısa zamanda Malatya'ya rakip olacağız. Sancaklıbozköy kirazıyla ünlü olduğu gibi kayısısı ile de Türkiye'nin vazgeçilmez, mahallesi olacak"

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile kendilerine dağıtılan kayısı fidanlarını toprakla buluşturan çiftçiler, kayısı yetiştiriciliği konusunda dünya üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Malatya'ya rakip oldu. Hasadı gerçekleşen kayısı, iç pazarda tüketilmek üzere satışa sunuldu.

Kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği bölge olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik ve Karaoğlanlı mahallerinde kiraza alternatif olarak, kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle aldıkları 10 bin kayısı fidanını toprakla buluşturan 85 çiftçi, ilk kez hasada başladı. Bin bir zahmetle yetiştirdikleri 'perfect' cinsi kayısıyı 3 yıl sonra hasat eden çiftçi, kilosunu 7 liradan iç pazarda tüketilmek üzere satışa sundu.

Kayısı üreticisi, Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın, "2017 yılında Şehzadeler Kaymakamlığı ile yaptığımız istişareler sonucunda kayısı fidanlarını vatandaşlarımıza dağıttık. 3 yıl sonra her ağaçta 30-40 kilo arası meyvemiz söz konusu. Kiraz üretiminden sonra, burada pazarın 10 gün daha devam etmesini sağlayan bir ürün. Hem verim hem kalite hem de tat ve aroma anlamında Sancaklıbozköy Mahallesi ve çevre mahallelere büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Fiyatı en az 5 lira. Dönümüne 40 adet fidan dağıtıldı. Sadece bu mahallede 6 bin fidan dağıttık. Yaklaşık olarak 15 ton kayısı piyasaya sürdük. Hem Sancaklıbozköy ekonomisine hem de ülke ekonomisine iyi bir katkı sağlıyor. Kirazdan sonra hem hasadı kolay hem de parası güzel. En kısa zamanda Malatya'ya rakip olacağız. Sancaklıbozköy kirazıyla ünlü olduğu gibi kayısısı ile de Türkiye'nin vazgeçilmez, mahallesi olacak. Her şeyden önce bize değer veren Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e ve Şehzadeler kaymakamlığımıza teşekkür ederim" dedi.

Verimin artmasıyla birlikte dış pazara da yöneleceklerini kaydeden kayısı satıcısı Hasan Köse, "Belediyemiz ve kaymakamlığımızın dağıtmış olduğu fidanlar meyvesini vermeye başladı. İlk etapta başta İstanbul olmak üzere iç piyasa yapacağız. Daha sonra ise dış ülkelere ise ihracatına yönelik çalışmalar yapacağız. Şuan bu bölgede belediyemizin dağıtmış olduğu fidanlardan yaklaşık 50 ton civarında bir meyve bekliyoruz. Bu ilerledikçe de artacak, arttıkça da ihracatına başlayacağız. Perfect cinsi dediğimiz bu kayısı aroması ve rengi ile piyasada tutulan bir kayısı türü. Bu bölgede de kirazın en büyük alternatifi oldu. Kiraz üretimi biter bitmez, kayısı devreye giriyor. Şuan için 7 liradan alımını yapıyorum" diye konuştu.

"Şehzadeler Belediyesi olarak üreticimizin yanındayız"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kuruldukları günden beri çiftçilere, üreticilere ve Şehzadeler tarımına destek verdiklerini ifade ederek, "Şehzadeler halkını daha mutlu edebilmek, onlar için hayatı daha kolay kılabilmek için imkanlar ve yasalar nispetinde ne yapabiliyorsak onu yapabilmek için çaba ve gayret sarf ettik. Bugüne kadar 4 bin kilometreye yakın malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık ki bu bir ilçe belediyesi için yasal bir görevi ve zorunluluğu olmamasına rağmen bu ciddi bir rakamdır. Ege Bölgesinin en modern kiraz pazarını kurduk. Erken uyarı sistemleri kurduk, çiftçilerimiz için kurslar düzenledik. Kayısı fidanı dağıtımı da bu çabalarımız neticesinde Kaymakamlığımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir hizmetimizdi. Dağıttığımız bu fidanlar meyve verdi ve kayısılarımızın hasadı yapılıyor. Üreticilerimiz için kiraz hasadının ardından başlayan kayısı hasadı, alternatif bir gelir kaynağı olduğu için son derece mutluyuz. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin çiftçilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Şehzadeler'in kayısısı Malatya'ya rakip oldu

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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