Şehit babaları unutulmadı Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolü ile birlikte Babalar Günü kapsamında şehit babalarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolü ile birlikte Babalar Günü kapsamında şehit babalarını ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Personel Teğmen Mehmet Yurt ile ilçe protokolü, şehir kabristanında şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiler. Şehitlerin kabirlerine tek tek gezerek çiçek diken heyet, şehitler için dua etti. Daha sonra Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Başkan Mustafa Çöl, şehitlerin ailelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirip kendilerinin 'Babalar Günü'nü kutlayarak, Kuran-ı Kerim seti hediye ettiler.

Bu özel günler kendilerini unutmayarak ziyaret ettiklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA