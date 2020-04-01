Şehit annesinden duygulandıran davranış
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Kızılcahamam, Banka, Güncel

Şehit annesinden duygulandıran davranış

Kızılcahamam'da bir şehit annesi, Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak evine gelmelerini talep etti.

01.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:01
Şehit annesinden duygulandıran davranış

Kızılcahamam'da bir şehit annesi, Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak evine gelmelerini talep etti. Şehit annesi, evine gelen görevlilere banka kartını vererek, "Şifresi bu. Bir aylık maaşımı da hükümetime bağışlıyorum. Allah, hepinize de sağlık, sıhhat, aydınlık versin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası başlatmasının ardından Kızılcahamam'dan ilk bağış, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan geldi. Acar, bir maaşını kampanyaya bağışladı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası, birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. Kızılcahamam Belediye Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Kampanyası'na ben de bir aylık maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Bir destek de şehit annesinden

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak için Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Mehmet Gülşen, kardeşi Hakan Gülşen ile enişteleri Lütfi Gülşen, F-16 savaş uçağından atılan bombayla şehit olmuştu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Mehmet ve Hakan Gülşen'in annesi, Lütfi Gülşen'in kayınvalidesi Muzaffer Gülşen (94), Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak evine gelmelerini talep etti. Muzaffer Gülşen (94), evine gelen görevlilere banka kartını vererek "Şifresi bu. Bir aylık maaşımı da hükümetime bağışlıyorum. Allah hepinize de sağlık, sıhhat, aydınlık versin" dedi. Görevli personeller, o anda duygusal anlar yaşadı.

Muzaffer Gülşen'in bu davranışını öğrenen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, telefonla Muzaffer Gülşen'i arayarak hal ve hatırını sordu. Acar, "Ellerinden öperim annem" dedi ve bu davranışından dolayı Gülşen'e şükranlarını iletti.

Muzaffer Gülşen ise Acar'a "Oğlum, Rabbim devletimize, milletimize zarar vermesin" diyerek karşılık verdi.

Ayrıca, Belediye Başkanı Acar, tüm vatandaşları da Milli Dayanışma Kampanyasına katılmaya davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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