Şehit ailesi istedi Sindelhöyük'lü gençler stada koştu

2018 yılında yapımına başlanan ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katkılarıyla tamamlanan Sidenhöyük stadına ' Şehit Mücahit Sınırtepe' ismi verildi.

Şehit ailesinin isteği üzerine düzenlenen organizasyon Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile başladı. Organizasyona siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, futbolcular, genç ve çocuklar katıldı. İkramlar dağıtılırken çocuklar stadın dört bir yanında top oynadı. Sindelhöyük Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Sınırtepe, "Bütün şehitlerimiz için bilhassa da Şehit Mücahit Sınırtepe için hazırladık, gençlere yönelik güzel bir saha oldu. Bu Sindelhöyük stadımızın ismine de Şehit Mücahit Sınırtepe verilecek. Emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve herkese teşekkür ediyorum. Burası Sindelhöyük ve inşallah daha büyüğü olacak" ifadelerini kullandı.

Büyüleyenspor Kulüp Başkanı Eyip Gülce ise, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu stadımızın ismine Şehit Mücahit Sınırtepe adını verdikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün şehit ailesinin özel isteği üzerine bir organizasyon yapıldı ve Büyüleyenspor'un antrenmanları bugün başladı, bütün gençleri spora çekeceğiz inşallah" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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