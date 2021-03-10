Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı
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Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı

10.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:00

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası otobüslere getirilen yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Buna göre otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edecekler.

Normalleşme sürecinin ardından belirlenen bölgelerde, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırıldı. Bu gelişme, iç turizmde canlanmanın önünü açtı.

KORONA NEDENİYLE GETİRİLMİŞTİ

Salgının başladığı ilk günlerden itibaren toplu ulaşım araçlarında sosyal yaklaşma mesafesi kapsamında %50 kapasite ile çalışma zorunluluğu getirilmişti.

"TÜM TEDBİRLER UYGULANIYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, "Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırılmıştır. Yolcular otobüsler HES kodu kontrolü yapılarak alınıyor. Otobüsler her seferinde dezenfekte ediliyor. Otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulunduruluyor. Yolcuların maske kullanımı zorunluluğu denetleniyor. Personelin her seferde ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca sağlık bakanlığı tarafında hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde tüm tedbirler uygulanıyor." dedi.

Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı
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