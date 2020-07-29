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'Şehir şehir eskrim' projesinin yeni durağı Mersin oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun (TEF) 'Şehir şehir eskrim' projesinin 19. durağı Mersin oldu.

'Şehir şehir eskrim' projesinin yeni durağı Mersin oldu
29.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:54

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun (TEF) 'Şehir şehir eskrim' projesinin 19. durağı Mersin oldu.

Proje kapsamında açıklamalarda bulunan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin'in eskrimde güçlü bir il olduğunu söyledi. Demir, "Pandemi sürecinde federasyonumuzun bu süreci harmanlayıp tanelerini görmesi bizi sevindirdi. Mersin'de eskrim olarak biz de çok güçlüyüz. Pandemi sürecinden sonra da bu sürece tekrar dahil olacağız. Eskrimde toplamda 160 sporcumuz var. Mersin bir spor şehri. Mersin'in sporda daha da iyi bir yere gelmesi için her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Proje konuğu Mersin Eskrim Antrenörü Güzin Yalçın ise ildeki eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mersin'in uzun yıllardır eskrim yapan bir şehir olduğuna değinen Yalçın, şöyle konuştu; "Mersin'de birçok çocuk, milli takım sporcusu yetiştirdik. Çok değerli kazanımlarımız oldu. Akdeniz Bölgesi'nde yetişen çocukların sıcakkanlılığı, huzuru ve aile desteği çok fazla. 8 yaşını dolduran tüm çocukların eskrim branşına yönlendirilmesi için ailelere sesleniyorum; eskrim hızlı düşünmeyi, doğru kararlar vermeyi sağlayan çok özel ve güzel bir spordur. İlimizde branşımıza diğer altyapı antrenörlerimizle birlikte devam ediyoruz. Üç aylık sıkıntılı bir süreç yaşadık ama çeşitli sosyal medya platformlarıyla evde spor yapmaya çalıştık. Bu süreç geçtikten sonra antrenmanlarımıza başladık. Müsabakalar başlar ya da başlamaz ama en önemlisi spor yapıyor olmamız. İşimizi seviyoruz, elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Mersin'in genç eskrimcileri Ali Ege Say, Elif Sena Uysal, Emirhan Tuzla, Çağan Aksoy ve Soner Akçıl da eskrimle nasıl tanıştıklarını, pandemi süreci çalışmalarını ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlatırken, sporcular Nilsu ve Halil Enes Çakır, anneleri Nilgün Çakır ile keyifli bir röportaj yaptı.

Projenin bir sonraki durağının 'Antalya olacağı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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