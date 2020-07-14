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"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Malatya oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Malatya oldu.

14.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:21

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Malatya oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin Malatya durağında ilk röportaj konuğu olan Malatya Eskrim İl Temsilcisi Gökhan İleru, ilde devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Eskrimin Malatya'da gelişmekte olan bir branş olduğunu belirten İleru, "Geçen sene antrenörümüzün atanmasıyla birlikte aktif lisanslı sporcu sayımızda geçtiğimiz yıldan bu yana artış oldu. Okullarda yaptığımız tanıtımlarla birlikte eskrimi ilimizde tanıtmaya, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İlimizden yetenekli sporcular çıkarıp uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlde yürütülen eskrim çalışmalarını anlatan Eskrim Antrenörü Samet Koç ise, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl göreve başlamamla beraber sporcu sayımızda artış oldu. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimlerle, çocukları psikolojik olarak destekleyerek çalışmalarımıza devam ettik. Geçtiğimiz ocak ayında yaşanan deprem çocuklarımızda psikolojik çöküşe neden oldu. Ebeveynlerimizle görüşerek sporcularımızı yeniden psikolojik olarak toparladık. Şu anda antrenmanlarımızı spor salonlarımızda yapıyoruz. Yetenek taraması aracılığıyla sporcularımızı keşfediyoruz. Eskrimi tanıtıyoruz, salonlarımıza ebeveynleriyle beraber çocukları davet ediyoruz. Amacımız, eskrimi Malatya'da tüm ilçelerde yaygın hale getirmek. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz."

Malatya'nın genç eskrimcileri, Elif Naz Aktaş, Ecrin İspanakcı, Elif İlkay Sülü, Yetkin Benan Yılmaz, Muzaffer Yavuz, Mehmet Çağan Sülü, Belemir Almira Dede, Defne Su Dede; eskrimle tanışma hikayeleri, pandemi sürecini ve hedeflerini aktarırken, sporcu velilerinden Sinem Yılmaz ve Banu Aktaş da görüşlerini dile getirdi.

'Şehir Şehir Eskrim' projesinde bir sonraki durak, "Elazığ" olacak.

Kaynak: AA

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